Потанин и Алекперов выступили против доли в 5% «Яндекса» для Кудрина

Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с компанией в декабре 2022 года, обратившись к ее сотрудникам. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит: он помогает советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».