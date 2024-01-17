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СМИ: Потанин и Алекперов выступили против 5% «Яндекса» для Кудрина

Потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций Кудрину, пишет Forbes.

Потанин и Алекперов выступили против доли в 5% «Яндекса» для Кудрина
© РИА Новости

Отмечается, что такую долю участия Кудрину предложил основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Речь идет об опционах на акции субхолдинга голландской Yandex N.V.

Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с компанией в декабре 2022 года, обратившись к ее сотрудникам. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит: он помогает советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

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