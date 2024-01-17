Потанин и Алекперов выступили против доли в 5% «Яндекса» для Кудрина

СМИ: Потанин и Алекперов выступили против 5% «Яндекса» для Кудрина
Потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций Кудрину, пишет Forbes.
Отмечается, что такую долю участия Кудрину предложил основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Речь идет об опционах на акции субхолдинга голландской Yandex N.V.
Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с компанией в декабре 2022 года, обратившись к ее сотрудникам. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит: он помогает советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».