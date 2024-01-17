ФБР расследует дело о секс-преступлениях экс-главы Abercrombie & Fitch
Федеральное бюро расследование расследует дело о секс-преступлениях в отношении бывшего гендиректора компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал.
Ранее сообщалось, что восемь мужчин обвинили Джеффриса и его гражданского партнера Мэттью Смита в принуждении к половому акту на вечеринках, которые пара устраивала в гостиницах и своих домах в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Марракеше в период с 2009 по 2015 год. После выхода новости об этом Abercrombie & Fitch лишила экс-главу пенсии, которая достигала одного миллиона в год.
На данный момент за расследование дела взялось ФБР. Отмечатестя, что помимо принуждения к половым актам жертвы обвинили Джеффриса в организации торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации.