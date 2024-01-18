ВТБ анонсировал запуск собственного платежного сервиса

«Активно поддерживаем внедрение и расширение функционала Единой биометрической системы. Видим в этом будущее цифровой идентификации. Там есть над чем работать. С моей точки зрения, предварительная идентификация и, так сказать, «вход» клиентов в систему биометрии должны быть простыми, более привычными, таким, как наш с вами Face ID в телефоне», — сказал Горшков.