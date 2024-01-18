ВТБ анонсировал запуск собственного платежного сервиса

ВТБ хочет создать платежный сервис «ВТБ Pay» в 2024 году
ВТБ планирует уже в 2024 году создать платежное приложение «ВТБ Pay», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова. Он заявил, что сервис позволит объединить все платежные технологии банка, включая многообразие QR-платежей.
«Мы будем развивать приложение «ВТБ Pay», которое и объединит для клиентов все доступные платежные технологии. И, конечно, будем работать с Банком России над внедрением единого, универсального QR-решения», — сказал он.
Вместе с тем банк планирует расширить возможности «ВТБ ID».
«Мы в 2024 году расширим сервис «ВТБ ID», который позволяет клиентам удобнее заходить на маркетплейсы и другие онлайн-ресурсы, которыми наши клиенты активно пользуются, а также применять их при покупках в рассрочку», — отметил зампред правления банка.
Кроме того, ВТБ планирует развивать и биометрические технологии. Банк хочет принять участие в пилотном проекте Национальной системы платежных карт (НСПК) по биоэквайрингу (оплате с применением биометрии).
«Активно поддерживаем внедрение и расширение функционала Единой биометрической системы. Видим в этом будущее цифровой идентификации. Там есть над чем работать. С моей точки зрения, предварительная идентификация и, так сказать, «вход» клиентов в систему биометрии должны быть простыми, более привычными, таким, как наш с вами Face ID в телефоне», — сказал Горшков.
Платежные сервисы, аналогичные «ВТБ Pay», уже существуют у «Тинькофф» (Tinkoff Pay), «Альфа Банка» (Alfa Pay), «Сбербанка (SberPay), «Газпромбанка» (Gazprom Pay) и «МТС Банка» (МТС Pay). Благодаря им клиенты банков могут осуществлять платежи за онлайн- и офлайн-покупки с помощью телефона.