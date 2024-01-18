В офисе Wildberries в Москве завершили проверку

Представители правоохранительных органов завершили проверку московского офиса Wildberries в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В Wildberries отметили, что правоохранители покинули офис, но работа по установлению причин пожара продолжается.

«Мы оказываем все необходимое содействие», — добавили в маркетплейсе.

Также там указали, что на момент проверки компания продолжала работу в штатном режиме. Также никаких изменений не было в деятельности складов и сортировочных центров.