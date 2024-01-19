Российский банк решил требовать банкротства швейцарского Credit Suisse

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» сообщил, что намерен через арбитражный суд добиваться банкротства швейцарского банка Credit Suisse AG из-за имеющихся долгов.

В заявлении кредитной организации сказано, что Credit Suisse AG имеет неисполненное свыше трех месяцев обязательство перед ПАО «Банк «Зенит» в размере, превышающем 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление банка «Зенит» о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG.