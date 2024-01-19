АвтоВАЗ повысил зарплаты сотрудникам раньше запланированного

"По итогам прошлого года коллектив предприятия увеличился более чем на 2600 человек. Основными источниками комплектования остается г. о. Тольятти и Самарская область - в общем объеме привлеченных кадров домашний для завода регион занимает около 90%", - говорится в сообщении АвтоВАЗа (имеется в распоряжении "РГ").



"Мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для Компании уровне. Уверен, что эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей", - заявил Максим Соколов, который ранее допустил корректировку в меньшую сторону достижения полумиллионной планки по выпуску автомобилей Lada и моделей под новым брендом.