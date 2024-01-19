В Росздравнадзоре высказались об уходе компаний с рынка медоборудования

Уход с рынка медицинского оборудования компаний, не переоформивших лицензии в соответствии с новыми правилами, не повлияет на качество его обслуживания и ремонта. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова , передает «РИА Новости».

Напомним, что с 1 января 2024 года в силу вступили новые правила, касающиеся получения лицензий на обслуживание медобородувания. Ранее стало известно, что Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, которые поставляют в РФ аппараты ИВЛ, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови, не смогли получить их.