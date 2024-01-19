В Росздравнадзоре высказались об уходе компаний с рынка медоборудования
Уход с рынка медицинского оборудования компаний, не переоформивших лицензии в соответствии с новыми правилами, не повлияет на качество его обслуживания и ремонта. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает «РИА Новости».
Напомним, что с 1 января 2024 года в силу вступили новые правила, касающиеся получения лицензий на обслуживание медобородувания. Ранее стало известно, что Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, которые поставляют в РФ аппараты ИВЛ, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови, не смогли получить их.
«Уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования», — прокомментировала это Самойлова.
Она пояснила, что «исторически» обслуживанием медоборудования иностранных игроков занимались российские дистрибьюторы, которые «успешно переоформили лицензии в рамках длительного 30-месячного переходного периода».