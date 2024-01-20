Посол РФ в Дании заявил о нежелании датских компаний покидать Россию

Датские компании не намерены сворачивать работу в России, невзирая на западные санкции и давление Копенгагена. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, сообщает РИА Новости.

Посол отметил, что датские компании, продолжающие работу в РФ, не помышляют об уходе.

«Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал дипломат.

По его словам, власти Дании пытаются заставить компании уйти с российского рынка. В частности, именно для этого местное правительство инициировало прекращение с 1 января 2024 года соглашения об избежании двойного налогообложения.