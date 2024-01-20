"Газпромбанк" уточнил, что переводы в турецких лирах будут возобновлены

В "Газпромбанке" заявили, что переводы в турецкой валюте для граждан будут возобновлены после временной приостановки.

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"Банк проводит мероприятия по восстановлению переводов в указанной валюте и планирует возобновить переводы в лирах в полном объеме", - сообщили "РГ" в финансовой организации.

Ранее "Газпромбанк" объявил, что с понедельника, 22 января, прекращает осуществлять переводы в турецких лирах для розничных клиентов, но для клиентов сегментов VIP и Private banking эта услуга останется доступной.

Между тем, переводы в турецких лирах для граждан доступны и в других финансовых организациях. Например, перевести деньги в этой валюте можно через банки "Открытие", "Альфа-банк", "Уралсиб".