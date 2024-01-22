«Юнирест» выкупит еще 100 заведений KFC

«Юнирест», владеющая франшизой на бренды Rostic’s и KFC, продолжает скупать бизнес своих контрагентов. Так, компания договаривается о выкупе около 100 заведений KFC, управляемых ООО «Эй Кей Раша». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В 2022 году «Юнирест» выкупил бизнес Yum! Brands, развивающего бренд KFC в РФ. В апреле 2023 года компания стала переименовывать свои заведения KFC в Rostic’s. Планировалось завершить полный ребрендинг всех 1,15 тыс. заведений KFC к концу первого квартала 2024 года.

Однако не все франчайзи захотели работать под брендом Rostic’s. Именно «Эй Кей Раша» заявляла, что не планирует переименовывать свои точки, большинство из которых могут использовать бренд KFC до 2035 года.