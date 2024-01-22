Mash: чипсы от Ивлеевой исчезают из московских магазинов

Telegram-канал Mash рассказал, что чипсы и энергетики блогера Анастасии Ивлеевой начали постепенно исчезать из московских торговых сетей. По данным канала, это может быть связано с попыткой Ивлеевой «сохранить деньги».

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В торговых сетях Mash сообщили, что товары перестали регулярно поставлять. При этом сами магазины от поставок не отказывались.

Поставщики сообщили, что производители прекратили регулярное пополнение ассортимента. На складах еще есть запасы, но в основном речь идет не о самых популярных вкусах.

Представитель производителя чипсов заявил, что производство новой партии не было заказано. Об этом же сообщил и производитель энергетиков. Собеседник Mash в одной из компаний предположил, что Ивлеева пытается «сохранить деньги из-за непонимания перспектив и возможного наказания» за «голую вечеринку».

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (с англ. «почти голый») проходила в Москве 20 и 21 декабря. После публикации фото и видео с вечеринки активисты начали отправлять жалобы на ее организаторов и участников в госорганы, а также подали иски к Ивлеевой.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что проводить такие вечеринки «в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, - цинично».

Сама Ивлеева, а также гости вечеринки — Филипп Киркоров, Собчак, Лолита и другие — позже опубликовали видео с извинениями.