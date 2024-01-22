Стоимость российского Forbes повторно оценили в 1 рубль

Центр судебной экспертизы при Минюсте России оценил стоимость акций компании «АС Рус Медиа», которая является издателем российской версии Forbes, в 1 руб. Об этом пишут «Ведомости».

В заключении экспертов говорится, что стоимость чистых активов «АС Рус Медиа» составила, согласно затратному подходу минус 261 млн руб., согласно доходному подходу, минус 106 млн руб.

В августе 2018 года компания «ФАФ Медиа», владевшая российским Forbes, продала акции «АС Рус Медиа» венчурному предпринимателю Магомеду Мусаеву. Сумма сделки не раскрывалась. Спустя год владельца «ФАФ Медиа» Александра Федотова признали банкротом, с 2021 года такую же процедуру проходит сама «ФАФ Медиа».

Судебные разбирательства начались в 2022 году. Валентина Чупринская, конкурсная управляющая «ФАФ Медиа», подала заявление о признании недействительной сделки 2018 года, так как акции продали ниже рыночной цены.

Суд отменил сделку в том же году: её сумма в 2018-м составила 500 тыс. руб., в то время как номинальная стоимость — 68,9 млн руб. Целью сделки был вывод активов и уменьшение конкурсной массы. Поскольку в 2019 Федотов был признан банкротом, за счёт такой махинации он хотел погасить долги у кредиторов. После обнуления сделки судом Мусаев, Федотов и «АС Рус Медиа» подали апелляционные жалобы на это решение.