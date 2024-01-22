Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей

Компания Apple уплатила штраф в размере 1,1 млрд рублей по делу о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ФАС. Компания была признана виновной в июле 2022 года, в частности, Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.