В России стали больше есть мяса и овощей, меньше - хлеба и картофеля

За последние 20 лет россияне стали заметно лучше питаться, следует из данных Росстата. Например, по итогам 2023 года потребление мяса опять побьет рекорд. Но не все так просто, предупреждают эксперты. При текущем уровне инфляции без социальных выплат сохранить такой изобильный рацион для многих граждан будет сложно.

Так, по данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление хлебных продуктов снизилось на 9%, картофеля - на 44%. А вот мяса россияне стали есть на 88% больше, овощей и бахчевых - на 27%, потребление фруктов и ягод подскочило более чем в 2,5 раза, яиц - почти на 20%. То есть очевидно смещение потребительских предпочтений в сторону более здоровой и дорогой продукции.

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Прошлый год, судя по всему, этот тренд в очередной раз подтвердит. Как минимум в мясе и яйцах он точно будет заметен. Ведь именно рост спроса на курицу и яйца в прошлом году вызвал резкий рост цен (более чем на 27% и 60% соответственно). При этом рост спроса на эти виды доступного белка произошел прежде всего за счет увеличения доходов у малоимущего населения, говорит глава Национального мясного союза Сергей Юшин. По его оценке, по итогам 2023 году потребление мяса и мясопродуктов составит рекордных 80 кг на человека в год.

В 2024 году, если не усугубится ситуация с болезнями животных, потребление может увеличиться до 81 кг на человека в год. При этом среднее потребление мяса в мире составляет 43 кг на человека, говорит эксперт.

По прогнозам генерального директора "Союзмолока" Артема Белова, приличный рост - в 1,5 млн тонн (с 29,7 млн до 31,2 млн тонн) - продемонстрирует потребление молочной продукции в целом в стране. Тогда как в 2022 году потребители съели и выпили молочных продуктов столько же, сколько в 2021 году. По оценке исполнительного директора Национального плодоовощного союза Андрея Казакова, потребление овощей в 2023 году будет примерно на уровне 2022 года, несмотря на рост цен выше инфляции.

Признают изменения потребительских предпочтений и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). На это одновременно влияют два фактора: располагаемые доходы населения и более осознанный подход к питанию вкупе с развитием тренда на здоровый образ жизни, считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Например, по подсчетам Х5, во втором квартале 2023 года доля продуктов для правильного питания от общего розничного товарооборота сетей группы составила 13,9%.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов / Татьяна Карабут

Во время пандемии структура потребления менялась: находясь в ситуации неопределенности, потребители все больше отказывались от товаров премиального сегмента, переходили на потребление менее дорогой рыбы и белого мяса вместо красного. А в прошлом году наблюдалась постепенная адаптация потребителей к ситуации и восстановление спроса во всех продовольственных категориях, отмечает Караваев.

Несмотря на то что покупатель остается более рациональным в своем подходе к тратам (и это уже стало нормой), в прошлом году наметился тренд на восстановление потребления так называемых дорогих продуктов. Помимо прочего росли продажи в таких категориях, как готовые суши (+173%), сыровяленые колбасы (+42%), соленая и слабосоленая рыба (+30%). А спрос на красную икру в зимний период в отдельных торговых сетях - членах АКОРТ рос более чем на 100% по сравнению с 2022 годом.

Опрошенные "РГ" эксперты признают, что потребители стараются питаться как можно разнообразнее. Если помидоры, то можно не только обычные, но и черри, если огурцы, то короткоплодные, отмечает Казаков. Не традиционный хлеб, а с отрубями или какие-нибудь чебупели, приводит пример президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Даже картофель все больше покупают в виде чипсов или фри, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Если сравнивать третий квартал 2023 года с тем же периодом 2022 года по основным группам продукции, то доля затрат потребителей на слабосоленую рыбу выросла на 30%, фрукты и ягоды - на 18%. Вместе с этим на 21% сократилась доля затрат на крупы и настолько же - на сахар, говорят в исследовательской компании NTech.

Тренд на максимально качественное и разнообразное питание является общим для всех групп населения, а не только трендом потребления "экономически благополучных граждан", утверждают в NTech. Социальные трансферы последних лет и рост заработных плат в первую очередь отразились на реально располагаемых доходах наименее обеспеченных слоев российского общества.

В пример в компании приводят данные сети "Светофор", которая является одним из основных каналов продаж для небогатых. Там продажи творожных десертов (в физическом выражении - август-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2022 года) выросли в 4,2 раза, продажи морепродуктов - в 5,1 раза на фоне снижения продаж пшеничной муки на 30%, а гречневой крупы - на 36%.

В Российском союзе пекарей, впрочем, говорят, что потребление хлебной продукции в России не уменьшается, а остается стабильным. Заводы загружены, и вся продукция продается, отмечает Семенов. Хотя тренд на ЗОЖ и тут присутствует, например растут продажи цельнозернового хлеба.

О стабильном потреблении картофеля говорит и Красильников из отраслевого союза. По его словам, картофель и овощи борщевого набора покупают одинаково вне зависимости от колебаний цен. Резких падений спроса у базовых недорогих овощей и "второго хлеба" не бывает. А рост потребления случается в кризисные времена - когда население вынужденно заменяет дорогую продукцию на более дешевую, как было, например, в перестроечные годы.