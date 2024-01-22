В «Татнефти» прокомментировали обстановку на АЗС в Удмуртии

В «Татнефти» заявили, что на большинстве её АЗС в Удмуртии нефтепродукты есть в полном объёме, к вечеру они будут на всех заправках региона.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Федеральная трасса со стороны Татарстана не работала почти три дня из-за непогоды. Грузовикам было запрещено ездить и по дорогам регионального значения.

Власти республики отмечали, что нехватки топлива в Удмуртии нет.