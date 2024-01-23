На калужском заводе Samsung начнут производить телевизоры под новой маркой
Дистрибутор VVP Group планирует выпускать телевизоры на заводе Samsung в Калуге, сообщает «Коммерсант».
Наладить производство техники смогут под своим брендом или собирать по контракту для других компаний. Компания VVP Group выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику, как под своей маркой, так и для других компаний.
Как считают эксперты, в дальнейшем компания сможет производить и другую технику, в том числе стиральные машины. В Samsung говорят, что продавать мощности не планируется.
Ранее южнокорейская корпорация Samsung возобновила финансовую поддержку своих партнеров в России. К ним относятся ритейлеры и дистрибьюторы, которым будут выплачивать премию от 1 до 10% от стоимости закупленных смартфонов и других устройств компании, чтобы сохранить позиции на российском рынке. Это поможет увеличить продажи устройств Samsung в целом.