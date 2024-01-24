eBay уволит 9% штатной рабочей силы из-за стагнации экономики в США

Одна из крупнейших в мире платформ интернет-торговли eBay сократит 1000 человек, или около 9% своих сотрудников. В компании объяснили решение превышением количества работников и затрат над темпами роста бизнеса в условиях замедляющейся экономики США. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

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«Нам необходимо лучше организовывать наш штат для обеспечения гибкости и скорости. Эти изменения трудны, но я уверен, что, работая вместе, мы станем сильнее, чем когда-либо», — заявил генеральный директор компании Джейми Янноне, комментируя увольнения.

Ebay стала последней крупной технологической компанией, сократившей штат после быстрого набора персонала на волне роста во время пандемии COVID-19. Из-за коронавирусных ограничений люди стали проводить больше времени дома, что способствовало развитию различных сервисов онлайн-торговли.