ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов. По словам руководителя ведомства Максима Шаскольского, их доля достигла порядка 80%, передает ТАСС.

Сегодня он встретился с представителями ассоциации «Некоммерческое партнерство "Объединение корпоративных юристов" (НП ОКЮР), маркетплейсов и правообладателей.

Глава ФАС указал на большое количество заявлений от потребителей и компаний МСП, в которых они жалуются на работу маркетплейсов. Причем, как уточнил он, такие письма приходят фактически беспрерывно. Среди претензий к компаниям — завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов, отметил Шаскольский.

Он сообщил о проведении службой с организациями работы по добровольному устранению нарушений. Речь идет об изучении практик, отправке писем и проведении совещаний, подчеркнул глава ФАС.