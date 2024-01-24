Первый магазин с алкоголем появится в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии откроют первый магазин, специализирующийся на продаже алкогольной продукции. Он будет расположен в Эр-Рияде, а обслуживать в торговой точке собираются лишь «дипломатов-немусульман». Об этом сообщило издание Reuters.

По данным СМИ, клиентам магазина придется предварительно пройти процедуру регистрации в мобильном приложении, получить код разрешения от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты на покупки.

— Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе, — следует из публикации.

В 2020 году власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили наказания за распитие алкоголя, попытку суицида и разрешили сожительство для пар, которые не связаны узами брака.