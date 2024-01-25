Сбер планирует подать иск о банкротстве мужа Блиновской

"Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А. В. Основание - наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица", - уточнили в банке.

В июле 2023 года суд по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на имущество Блиновской. Был наложен арест на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также московская квартира. Кроме того, были арестованы денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта блогера.