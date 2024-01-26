Российские компании начали производить виски в Китае

Российская Ladoga начала контрактное производство алкоголя за рубежом. О первых поставках китайского виски на отечественный рынок со ссылкой на представителей компании сообщает «Коммерсантъ».

© Unsplash

Производитель выпускает алкоголь под брендом Kubao на предприятиях Goalong Distillery в КНР и намерен занять 25 процентов китайского виски в России. Первую привезенную партию в 16 тысяч бутылок Ladoga распределила по каналам дистрибуции — напиток собираются продавать за 1,7 тысячи рублей за объем 0,7 литра.

Китайская Goalong Distillery производит и поставляет за рубеж виски, бренди, водку, джин и другие напитки под марками Goalong, Bosolac, Ambiguous, а также занимается контрактным производством спиртного под другими брендами.

По словам президента Ladoga Вениамина Грабара, существующие бренды виски в Китае не устроили по качеству или доступным объемам, поэтому компания решила сделать ставку на собственный бренд. Такое решение позволит обеспечить лучшую цену, но при этом вынуждает поставщиков тратиться на продвижение бренда и нести риски в связи с продажами, отметил секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Ранее Грабар отметил, что за последние десять лет в Китае появилось около 20 винокурен, которые находятся в разной степени готовности. При этом большая часть напитков, производимых ими, требует доработки. Поставки китайского виски носят скорее тестовый характер, и без продвижения этих брендов расширить их продажи будет сложно, добавил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.