Путин одобрил продажу активов украинского миллиардера Ахметова

«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 “О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций” разрешить совершение акционерным обществом “Лучшее решение” сделок по приобретению 100% акций акционерных общество”«Донской антрацит” и “Шахтоуправление Обуховская”, принадлежащих Fabcell Limited», —сказано в распоряжении.