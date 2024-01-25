Путин одобрил продажу активов украинского миллиардера Ахметова
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее продажу бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова.
Согласно тексту документа, ОАО «Донской антрацит» и «Шахтоуправление Обуховская» будут проданы компании АО «Лучшее решение».
«В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 “О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций” разрешить совершение акционерным обществом “Лучшее решение” сделок по приобретению 100% акций акционерных общество”«Донской антрацит” и “Шахтоуправление Обуховская”, принадлежащих Fabcell Limited», —сказано в распоряжении.
Отметим, что указанные предприятия были выкуплены у «Ростовского антрацита» украинским энергохолдингом ДТЭК Ахметова в 2012 году. Позже ростовские шахты перешли в счет погашения долгов Сбербанку, а акции «Донского антрацита» и «Шахтоуправление Обуховская» продали кипрской Valleyton Investments.
Ранее Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.