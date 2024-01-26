Нишевые маркетплейсы в России увеличили оборот почти на треть

По итогам 2023 года оборот нишевых маркетплейсов достиг 591 млрд руб. Это на 27% превышает показатели 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Data Insight и Tinkoff eCommerce.

Ассортимент нишевых маркетплейсов относится к одной или нескольким смежным категориям. В России их более сотни, среди них — Lamoda, «Детский мир», «М.видео», «Леруа Мерлен». Больше половины их оборота принесли агрегаторы доставки продуктов, еще 22% - Lamoda, остальное пришлось на других игроков.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли, (АКИТ) Артёма Соколова, рост таких маркетплейсов соответствует росту всей интернет-торговли. По его мнению, тренд продолжится.