$88.66+0.3796.64+0.47
Почта

Минэкономразвития предложило взимать плату за выбросы парниковых газов

Нововведение может вступить в силу в 2028 году.

В России предложили взимать плату за выбросы парниковых газов
© РИА Новости

Это следует из проекта плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщает РБК.

Первый замминистра Илья Торосов заявил изданию, что ведомство исходит из «поэтапного сбалансированного подхода к введению цены на углерод».

Ранее в МВФ заявили, что достижение глобальных климатических целей невозможно без установления платы за выбросы парниковых газов.

Компании
Илья Торосов
Международный валютный фонд
Минэкономразвития