Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты

Президент группы компаний LVMH ( Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно занял первую строчку в списке богатейших людей мира, опередив Илона Маска . Информация об этом приводится на сайте журнала Forbes.

По его информации, состояние Арно выросло на $21,6 млрд и к настоящему моменту оценивается в $205,8 млрд.