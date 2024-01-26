В списке богатейших людей мира сменился лидер

Президент группы компаний-производителей предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира и потеснил с первой строчки рейтинга основателя Tesla Илона Маска. Lenta.ru

В настоящее время состояние Арно оценивается в 205,8 миллиарда долларов и увеличилось на 21,6 миллиарда. Макс, в свою очередь, переместился на вторую строчку рейтинга. Совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил в общей сложности 204,2 миллиарда долларов. NSN.FM