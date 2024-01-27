Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций
«Алроса» владеет 41% акций компании, разрабатывающей месторождение Катока. Как пишет местное издание Expansão, ограничения против Москвы привели к проблемам с продажей добытых там минералов.
Встреча сторон по данному вопросу проходила в январе в Дубае. Препятствием к выходу из ситуации называют желание России получить компенсацию, так как компания внесла крупные инвестиции в месторождение. При этом Ангола просит её уйти без каких-либо требований.
Горнорудное общество «Катока» было основано в первой половине 1990-х годов. Ежегодно там добывают и реализуют около семи миллионов алмазов. Запасы месторождения оцениваются в 120 миллионов карат.