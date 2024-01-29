Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге

Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановила торги своими акциями на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании на торговой площадке.

Утром в понедельник ценные бумаги Evergrande упали в цене на 20,87% на фоне решения Высокого суда Гонконга о ликвидации предприятия за долги. Как свидетельствуют данные торговой площадки, в ходе утренней сессии стоимость акций Evergrande упала до 0,163 гонконгского доллара.

Торги ценными бумагами Evergrande приостанавливались несколько раз: они были заморожены на полтора года - с марта 2022 по август 2023 года - из-за проблем с отчетностью компании.

Кроме того, в сентябре и октябре прошлого года торги акциями девелопера также приостанавливались из-за информации о расследовании в отношении председателя совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяиня.

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.