"Молдовагаз" назвала сумму долга Приднестровья за российский газ

Долг потребителей из Приднестровья, который сформировался из-за систематических неплатежей, аккумулирует на своем балансе "Молдовагаз". Правительство Молдавии эту задолженность не признает, так как не контролирует ситуацию в этом регионе. Препятствовать поставкам на левый берег Кишинев не пытается, так как, кроме граждан РФ, там проживают молдавские граждане. Также в регионе расположена снабжающая республику дешевой электроэнергией Молдавская ГРЭС, которая работает российском на газе.