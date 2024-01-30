СПБ биржа выпустила первые цифровые права на своей площадке

В информационной системе СПБ биржи состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование, говорится в сообщении торговой площадки.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведёт реестр зелёных сертификатов. Покупателем стал Совкомбанк.

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Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зелёные сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других.

«Благодаря пилотному размещению гибридных цифровых прав мы убедились в том, что инфраструктура СПБ биржи способна обеспечивать выпуск и обращение таких продуктов», — отметил гендиректор биржи Евгений Сердюков.



«В перспективе новая линейка инновационных цифровых инструментов существенно расширит возможности российских инвесторов», — добавил он.

Действующее законодательство не допускает цифровые права к биржевым торгам, «СПБ биржа активно участвует в обсуждении и проработке законодательных инициатив и юридических механизмов, позволяющих обеспечить обращение цифровых финансовых инструментов с использованием биржевой торговой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Банк России в июне 2023 года включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем и теперь торговая площадка предоставляет возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре. Ранее на площадке уже был создан «Сегмент инструментов устойчивого развития» и стартовали торги выпусками зелёных и социальных облигаций .

СПБ биржа ранее специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами. Торги иностранными акциями и еврооблигациями на СПБ бирже были остановлены 2 ноября 2023 года, когда в отношении торговой площадки были введены блокирующие санкции США. Однако торги некоторыми российскими бумагами продолжались.

СПБ биржа также заявляла , что после решения проблем с введением санкций будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях. Биржа сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке даже после введения блокирующих санкций США, говорил Евгений Сердюков.