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Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли, в декабре заработали 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября, следует из материалов ЦБ РФ.

Российские банки в 2023 году получили рекордную чистую прибыль
© РИА Новости

"За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. Однако этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября (около 270 млрд рублей)", - сообщил Банк России.

ЦБ отметил, что средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за 2023 год был ниже на 0,2 трлн рублей из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль.

"Количество прибыльных банков в декабре снизилось до 219, что составляет 68% от их общего числа (в ноябре - 252, или 78%). По итогам года количество прибыльных банков составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%, что существенно выше 2022 года", - указывает регулятор.

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