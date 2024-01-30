Российские банки в 2023 году получили рекордную чистую прибыль

"За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. Однако этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября (около 270 млрд рублей)", - сообщил Банк России.