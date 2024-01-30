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Россельхознадзор запретил ввоз кормов для животных Hill's из Италии

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россельхознадзор запретил ввоз кормов для животных Hill's из Италии
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что решение принято в связи с поставками некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что владельцы животных массово жалуются на ситуацию с кормами в соответствующие ведомства.

Корма Hill’s требуют запретить к ввозу из-за червей

По их словам, в упаковках с кормом они находили личинки и яйца червей, качество продукта в целом было неудовлетворительным.

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