Россельхознадзор запретил ввоз кормов для животных Hill's из Италии

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что решение принято в связи с поставками некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что владельцы животных массово жалуются на ситуацию с кормами в соответствующие ведомства.