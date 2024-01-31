Авиакомпании пожаловались на низкий ресурс российских деталей для Superjet

Российские свечи зажигания для самолетов Superjet 100 (SSJ100) работают в несколько раз меньше импортных. На малый срок службы отечественных деталей пожаловались газете «Ведомости» источники в авиакомпаниях.

Поставляемые до начала российской спецоперации свечи американской Unison Industries выдерживали 1000 часов эксплуатации. Импортозамещенные детали для двигателей SaM146, которые выпускает Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО, предприятие «Ростеха»), работают до замены всего 100 часов. Как отмечают представители отрасли, детали могут работать и больше, но при соблюдении рекомендации производителя.

Видео дня

«Это не говорит о том, что свечи не могут работать дольше. В авиации нормально выпускать изделие на рынок на минимальном ресурсе, чтобы подтвердить его в процессе эксплуатации и поэтапно увеличивать», — отметил близкий к «Ростеху» и к его «дочке» источник.

Изначально низкий ресурс свечей вынуждает перевозчиков больше тратить на их закупку. Так, в авиакомпании «Россия», в авиапарке которой 78 самолетов SSJ100, собираются потратить в течение года на эти запчасти порядка 900 миллионов рублей (примерно 11,5 миллиона на один самолет). Всего российские перевозчики эксплуатируют около 160 SSJ100.

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы строительства более 600 «полностью отечественных» самолетов в ближайшие шесть лет. Для реализации этой цели правительство утвердило комплексную программу по увеличению производства самолетов, двигателей и приборов. На расширение производства планируют привлечь более 280 миллиардов рублей «на возвратной основе» из Фонда национального благосостояния (ФНБ).