«Дочка» Visa ограничила с Казахстаном операции по переводу денег

Финансовая платформа Currencycloud (принадлежит Visa), которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей, ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, говорится на сайте компании.

Компания в декабре 2023 года объявила, что «очень серьезно относится к своим обязанностям» и в соответствии со своей «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» не может получать средства из некоторых стран, а также отправлять туда деньги. Среди этих стран значится и Казахстан.

В списке стран и регионов, операции для которых невозможны на платформе, также значатся: Беларусь, КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, а также Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области.

О невозможности перевести деньги в Казахстан или же, наоборот, вывести их из этой страны Forbes.kz рассказал также предприниматель Иман Акас, который развивает свой стартап Bueno.Money в Сингапуре. Иман Акас рассказал, что финансовая платформа Currencyсloud, в которой находятся счета его стартапа, заблокировала платежи из и в Казахстан.