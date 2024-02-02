Российские банки не готовы разрешить гражданам самозапрет на кредитование

Банкиры просят исключить их из числа каналов передачи заявлений клиентов на самозапрет на получение кредитов, пишет «Коммерсантъ». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности для граждан подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО.

Изначально в принятом в первом чтении законопроекте предлагалось использовать для самоограничения на получение кредитов возможности сайта «Госуслуги» и МФЦ, но ко второму чтению в перечень добавились банки и МФО, сообщал РБК со ссылкой на текст нового законопроекта.

Как говорится в письме НСФР, такое решение привело бы к возникновению существенных рисков как для физлиц, так и для финансовых организаций. Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, в первом варианте был реализован простой путь: если клиент подает запрет дистанционно, то через «Госуслуги», если лично — то через МФЦ. А банки, согласно поправкам к законопроекту, по его словам, обязывают реализовать сразу все варианты подачи заявления и подписания его всеми существующими видами цифровой подписи, что оборачивается для крупных банков расходами в миллиарды рублей.

Кроме того, закон «может создать условия для возникновения манипулятивных практик со стороны недобросовестных сотрудников финансовых организаций». Сотрудник банка может убедить клиента поставить запрет после получения кредита и заявить, что запрет можно снять только по истечении срока кредита, приводит пример Андрей Емелин.

«Это может помешать заемщику перекредитоваться в другом», — пояснил он.

Как рассказал источник «Коммерсанта», поправка о подаче заявлений через банки и МФО была внесена по предложению администрации президента. Шанс, что в итоговом варианте законопроекта банков и МФО как каналов подачи заявлений на самозапрет кредитов не будет, остается. Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил изданию, что об этом удалось предварительно договориться со всеми заинтересованными сторонами.

«Были приняты во внимание и риск мисселинга, и большие затраты банков на доработку инфраструктуры»,— пояснил он.

В конце августа 2023 года правительство на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поддержало инициативу депутатов, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле 2023 года. Авторы предложили внести поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».