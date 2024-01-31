Российским компаниям выдали инструкцию по торговле через бартер

Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию для российских компаний по проведению бартерных сделок в рамках внешней торговли. Такой вариант контрактов стал актуальным после того, как западные санкции резко увеличили издержки в рамках трансграничных валютных операций, пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

В документе прописаны этапы расчетов, их виды и преимущества, способ определения стоимости товаров и услуг для равнозначного обмена. Ведомство предложило типовые формы контрактов и указало на регулирующие нормативные акты.

Чиновники разбили бартерные сделки на три категории. В первую входит обмен товарами и услугами между двумя участниками соглашения. Она, в свою очередь разбита на две части: либо обмен происходит сразу, либо сначала покупатель товара получает его в свое распоряжение, а потом продает и на вырученные деньги приобретает другой товар, нужный продавцу.

Вторая категория подразумевает участие в схеме более двух предприятий, а третья означает, что одна компания предоставляет свою производственную базу или оборудование, а в счет оплаты принимает выпущенный товар.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев пояснил, что бартер особенно интересен в том случае, если российская компания выходит на сложный рынок. Например, если национальная валюта страны, куда идут поставки, неконвертируема или имеет высокую волатильность. Такую специфику имеют, в том числе, африканские государства.

Определение стоимости товаров и услуг министерство предполагает проводить через выбранный базовый товар, чтобы сравнивать каждый товар из бартерной сделки с ним. Также подходят котировки российских товарных бирж, рыночные источники, базы данных или оценка профессионалов отрасли.

Директор группы по оказанию услуг в области корпоративного налогообложения Kept Валерия Постнова отметила, что сложности могут возникнуть в случае, когда надзорные органы оценят поставленное за границу имущество дороже, чем полученное взамен. В этом случае участнику сделки могут грозить дополнительные налоги.