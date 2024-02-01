Состояние богатейших россиян с начала года выросло на миллиарды долларов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $7,953 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заработал $2,14 млрд, его состояние составило $23 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка. Состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $1,35 млрд, до $25,3 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка). В то же время основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $838 млн, его состояние составляет $25,5 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $248 млн, до $13,9 млрд, стоимость его наличных средств основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и показателей рынка.