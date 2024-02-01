ФНС потребовала с IKEA почти 13 млрд рублей

Российская компания "Икеа торг" по-прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, управляющему торговыми объектами IKEA и "Мега" в разных странах, следует из данных системы СПАРК. При этом торговые площади в РФ перешли в собственность Газпромбанка в сентябре 2023 года и сейчас переведены под отдельное юридическое лицо.

До ухода IKEA из России в 2022 году в структуре работы IKEA в РФ "Икеа торг" играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ, следует из материалов другой тяжбы, тянущейся с 2020 года. В ее рамках таможня пытается доказать, что лицензионные отчисления являются частью экономической ценности товаров под этим брендом, поэтому должны учитываться в таможенной стоимости импорта IKEA с 2017 года. "Икеа торг" пытается оспорить это.