Раскрыты доходы Euroclear от замороженных активов России

Международная площадка Euroclear в Бельгии получила в 2023 году от реинвестирования замороженных активов РФ €4,4 млрд. Об этом говорится в отчете бельгийской компании.

© Unsplash

"Чистые процентные доходы составили €5,5 млрд, из которых €4,4 млрд относятся к процентам, связанным с российскими санкциями", - следует из отчета.

Это более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в 2022 году.

"Euroclear продолжает отделять доходы, связанные с российскими санкциями, от основных финансовых результатов и удерживать эту прибыль до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью", - говорится в докладе площадки, на которой заблокирована большая часть таких средств - €191 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с директивой Еврокомиссии, предварительно согласованной послами ЕС, государства блока должны единогласно принять решение об установлении "финансового вклада в бюджет [ЕС], который должен быть сформирован из этой чистой прибыли для поддержки Украины".

Страны-члены также определят, какую сумму смогут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, помимо средств, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов. Сроки принятия таких мер пока не оговариваются.