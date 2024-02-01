«Школа 21» открылась в Ярославле

«Хочу поблагодарить весь коллектив Сбера за поддержку в реализации этого проекта и всех, кто принимал участие в открытии ярославского кампуса. Это крутой проект для столицы Золотого кольца России. ʺШкола 21ʺ имеет серьезное значение для развития региона. Это настоящий прорыв и шаг вперёд. У нас промышленно развитый регион. Спрос на IT-кадры огромный, и сегодня он значительно превышает предложение. Будем готовить кадры для Ярославской области и других регионов. Мы хотим стать настоящим крупным цифровым хабом не только для Ярославской области, но и для соседних регионов. Поступило более двух тысяч заявок от желающих попасть в ʺШколу 21ʺ. Сейчас в отборочном интенсиве принимают участие 42 проыцента ярославцев, 58 процентов — жители близлежащих регионов — из Иванова, Костромы, Санкт-Петербурга и других городов. Нам бы хотелось, чтобы дальнейшее развитие было очень бурным. И, если в Москве намерены удвоить число обучающихся в ʺШколе 21ʺ, то мы нашу школу на 300 мест хотим утроить. У нас уже родились планы, и мы обсуждаем строительство рядом здания, чтобы появилось современное общежитие для тех, кто здесь учится, и новые пространства», — заявил Михаил Евраев.