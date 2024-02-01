Турецкие банки начали принимать платежи из России

Некоторые банки Турции начали принимать переводы из России. Об этом в разговоре с инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

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При этом ряд турецких поставщиков все еще сообщают об отказах кредитных организаций принимать платежи из РФ. Эксперт рассказал, что министерство торговли республики в начале года подключилось к решению вопроса, но «нельзя сказать, что изменение политики нескольких турецких банков исправило ситуацию».

Экономист предположил, что Турция пытается занять балансирующую позицию, не присоединяясь к санкциям и в то же время не позволяя их обходить.

«Получится или нет, покажет время. Первыми будут возобновлять платежи в основном госбанки, их не так много. И это логично, они являются проводниками политики, которую озвучил глава Турции», — спрогнозировал Абелев.

Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов также отметил, что ситуация с переводами из РФ в Турцию частично восстановлена, при этом обстановка с платежами юридических лиц более сложная. «Тут помогает совместное открытие счетов, которые в итоге позволяют обмениваться деньгами», — объяснил специалист.

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин подтвердил, что проблема с платежами между двумя странами еще не решена. Он напомнил также, что на счетах турецких компаний, ведущих бизнес с российскими партнерами, скопилось большое количество денежных средств в лирах, которые стремительно обесцениваются.