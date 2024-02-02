ФАС: крупные торговые сети снизили наценку на товары «первой цены»

"ФАС постоянно проводит работу с федеральными торговыми сетями. Торговые сети добровольно снижают наценки на так называемые товары первой цены - это наиболее доступные товары в каждой товарной категории. Благодаря нашей работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей по товарам "первой цены" во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%. Если на начало августа 2021 года наценка составляла 22%, то сейчас это 5%", - сказал он.