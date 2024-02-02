Сооснователь Google купил остров

Как передает издание, Пейдж приобрел остров еще в 2018 году, однако информация об этом ранее не раскрывалась. Стоимость Кайо-Норте составила $32 млн. Отмечается, что для покупки острова в Пуэрто-Рико предприниматель использовал компанию US Virgin Island Propertie. Также сообщается, что во владении сооснователя Google еще есть по меньшей мере четыре острова: три из них расположены в Карибском бассейне, и еще один — в южной части Тихого океана. Одна из покупок Пейджа находится рядом с островом Неккер, который приобрел британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.