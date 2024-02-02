Банки уличили в несоблюдении закона о полной стоимости кредита

Некоторые системно значимые российские банки предпочли не соблюдать новый закон о полной стоимости кредита (ПСК). Об этом сообщают «Известия».

В Банке России напомнили о том, что с середины прошлого месяца финансовым организациям необходимо по-новому указывать на своих сайтах ПСК. Так, она должна быть размещена рядом с информацией о ставке по кредиту. При этом шрифт должен быть аналогичным. В ЦБ отметили, что меру распространили и на кредитные калькуляторы.

Среди банков, которые не указали в своих кредитных калькуляторах ПСК — Альфа-Банк, ВТБ, Росбанк, ПСБ, Россельхозбанк и МКБ, говорится в публикации.

Подчеркивается, что диапазон ПСК в кредитном калькуляторе публикует только «Юникредит». О доработке сайта и корректировке информации сообщили в Росбанке.

По словам участников рынка, банки решили проигнорировать закон о ПСК, так как боятся лишиться новых клиентов. Уточняется, что при нарушении банком закона ему может быть выписан штраф в размере до 0,1% минимального объема уставного капитала.