Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать карты для иностранцев

Российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

"Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста", - сказал он.

Ранее о возможном появлении в России платежных карт для безналичных расчетов иностранцев сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.