Назван самый дорогой бренд в мире

Цена бренда Apple продемонстрировала рост за год на 74%, до $516,6 млрд. Это сделало марку самой дорогой в мире, следует из результатов ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

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В отчете говорится, что бренду Apple удалось сохранить свою позицию доминирующего игрока на рынке смартфонов премиум-класса с долей 71%. На второй строчке расположился бренд Microsoft с ростом почти в 78% (цена увеличилась до $340,4 млрд), на третьей — Google (+18,5%, до $333,4 млрд).

Отмечается, что стоимость бренда Amazon повысилась лишь на 3,2%, до $308,9 млрд. В список также попали Samsung и Walmart — цена первой компании упала на 0,3%, до $99,4 млрд, второй — на 15%, до $96,8 млрд.

В топ-500 входит 201 бренд США.