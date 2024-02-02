Мосбиржа с 7 февраля начнет расчет пяти новых индексов долгового рынка

Московская биржа с 7 февраля 2024 года запустит расчет пяти новых индексов долгового рынка, следует из сообщения торговой площадки. В список новых индексных продуктов вошли:

Индекс замещающих облигаций . В него входит выпуск российских облигаций, а также замещающий облигаций. Он будет рассчитываться как в рублях, так и в долларах США.

. В него входит выпуск российских облигаций, а также замещающий облигаций. Он будет рассчитываться как в рублях, так и в долларах США. Индекс флоатеров ОФЗ . В его расчет входят выпуски ОФЗ-ПК, которые были размещены не раньше 2019 года. «Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», — поясняется в сообщении биржи.

. В его расчет входят выпуски ОФЗ-ПК, которые были размещены не раньше 2019 года. «Ставка купонного дохода по данным выпускам определяется исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», — поясняется в сообщении биржи. Индекс ОФЗ-ПД сроком от семи лет . Этот индекс рассчитывается как дополнение к индексам ОФЗ-ПД, которые были сегментированы по дюрации или же с использованием аналогичных методик.

. Этот индекс рассчитывается как дополнение к индексам ОФЗ-ПД, которые были сегментированы по дюрации или же с использованием аналогичных методик. Индекс облигаций сектора устойчивого развития , в который входят зеленые и социальные облигации, а также облигации из сектора устойчивого развития.

, в который входят зеленые и социальные облигации, а также облигации из сектора устойчивого развития. Индекс облигаций с переменным купоном. Этот индекс включает в себя выпуски ОФЗ-ПК и выпуски корпоративных облигаций, у которых ставки купонных платежей определяются за счет ставки RUONIA или ключевой ставки Банка России

Новые бенчмарки могут использоваться для создания новых инвестиционных и аналитических продуктов, а также позволят детальнее изучать динамику цен в разных отраслях экономики, следует из комментария директора по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергея Голованева.