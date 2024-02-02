Сеть магазинов обуви Rendez-Vous запустила новое направление

Интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous запустил продажи овощей и фруктов с собственной фермы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

© dreamstime.com

Продукция предлагается к основному заказу.

Покупатели могут добавить овощи и фрукты к товарам при выборе службы доставки Rendez-Vous в Москве и Подмосковье. Для того чтобы получить доступ к покупке товаров, необходимо выбрать адрес и время доставки в мобильном приложении.

Покупателям интернет-магазина репчатый лук обойдется в 70 руб.(1 кг), яблоки двух сортов — минимум в 150 руб. (1 кг), картофель — в 350 руб. (5 кг), чеснок — в 80 руб. (250 грамм), редис четырех видов — в 160 руб. (1 кг), капуста — в 100 рублей (1,5 кг), тыква — в 300 руб. (3 кг).

Овощи и фрукты выращивают на собственной ферме компании в Краснодарском крае, которая появилась в 2020 году.