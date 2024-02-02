Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"

Президент Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями компании «Русснефть» . Такое распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 2 февраля.

Опубликованный документ дает разрешение совершать сделки с акциями компанией в соответствии с нормами указа о специальных мерах в ТЭК и финансовой сфере в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций.