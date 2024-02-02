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Путин разрешил иностранцам совершать сделки с «Русснефтью»

Президент Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями компании «Русснефть». Такое распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 2 февраля.

Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"
© kremlin.ru

Опубликованный документ дает разрешение совершать сделки с акциями компанией в соответствии с нормами указа о специальных мерах в ТЭК и финансовой сфере в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества нефтегазовая компания «Русснефть», — следует из документа.

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Владимир Путин
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