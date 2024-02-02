В Минфине Турции объяснили отставку главы ЦБ

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заявил, что глава ЦБ Хафизе Гайе Эркан подала заявление об отставке по личным мотивам.

«Решение, принятое бывшим главой ЦБ госпожой Хафизе Гайе Эркан, является её полностью личным решением и принято по её собственной воле», — приводит его слова ТАСС.

Шимшек добавил, что уважает решение Эркан и поблагодарил её за ценный труд и вклад в развитие страны.